التعاون الإسلامي ترحب بالإعلان عن الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، معتبرة ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تجديد الشرعية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية.وأكدت المنظمة - في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأحد - دعمها أي خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى مساندة إجراء الانتخابات الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها، باعتبار ذلك استحقاقا يسهم في تحقيق سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.