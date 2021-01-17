تحرك برلماني عاجل بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

تقدم النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.وووجه الطلب إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة حول غلق الشركة، كما جاء الطلب إعمالا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأضاف شعلان، في طلب الإحاطة، أن شركة الغزل كان يعمل بها أكثر من 70 ألف عامل خلال الفترات السابقة، والفترة الأخيرة كان يعمل بها 7 آلاف عامل يعولون 7 آلاف أسرة.وشدد عضو مجلس النواب على مدى أهمية الشركة بوجودها بكفر الدوار وهي المعروفة بالمركز الصناعي لوجود شركة الغزل والنسيج بها.