شمال سيناء: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والعاصفة الرملية

قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات؛ لمواجهة الظروف الجوية والعاصفة الرملية والترابية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة.وأكد شوشة - في بيان اليوم الأحد - ضرورة استعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.وأشار إلى أن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول تطور الظروف الجوية، لافتًا إلى أنه لم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بأي شىء غير عادي حتى الآن.وكانت محافظة شمال سيناء قد تعرضت لعاصفة رملية وترابية وموجة برد ورياح شديدة محملة بالأتربة صباح اليوم، مما أثر على مظاهر الحياة العامة والحركة التجارية، وأدى إلى انخفاض مستوى الرؤية.