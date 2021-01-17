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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم الأغلبية: مجلس النواب وضع تكريم الشهداء على رأس أولوياته

الأحد 17/يناير/2021 - 03:34 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن المجلس وممثلي الشعب وضعوا فوق رؤسهم وأولويتهم تكريم أسر الشهداء، مضيفا أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت داعمة وبكل قوية لكافة التشريعات التي صدرت من مجلس النواب بشأن تكريم أسر الشهداء ومن ضحوا بأرواحهم لهذا الوطن.

ومن جهتهه، قال النائب أيمن أبوالعلا، إن حقوق الإنسان في أسمي آياتها هو حق الحياة، وتكريم أسر الشهداء هو أقل واجب ومن واجبات حقوق الإنسان.

وطالب النائب بتبني المجلس لتكريم شهداء القطاع الطبي وجيش مصر الأبيض خاصة في ظل جائحة كورونا.

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