رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مينا مسعود يوثِّق زيارته للأهرامات على إنستجرام

الأحد 17/يناير/2021 - 04:00 م
مينا مسعود
مينا مسعود
وفاء علي
طباعة
حرص النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" على تسجيل زيارته إلى منطقة أهرامات الجيزة بنشر صورة له بالمنطقة على حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكتب تعليقا أسفل الصورة أعرب فيه عن سعادته بزيارة الأهرامات، لافتا إلى أنه بالرغم من أن هذه هي ليست المرة الأولى لزيارتها إلا أنه ما زال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابا شديدًا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي، وأن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم، مشيرا إلى أنه يحرص دائما على زيارة الأهرامات ومشاهدتها في الأفق، مما يعطيه طاقة.

ودعا -في كلمته المكتوبة- متابعيه على حسابه على إنستجرام أن يكتب كل واحد منهم تعليقا عن مغامرة له يحب معايشتها.

جدير بالذكر أن النجم المصري العالمي مينا مسعود التقى بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.

موضوعات متعلقة

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

بـ3.5 مليار جنيه.. تفاصيل طرح «التموين» منطقة لوجستية جديدة بالشرقية

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»

«الثقافي الفرنسي» يطلق النسخة 4 لجائزة المساواة بين المرأة والرجل

«كائنٌ أزرق، أو... ربما» جديد الكاتب الإماراتي سلطان العميمي