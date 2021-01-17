رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أمين «البحوث الإسلامية» يبحث مع ممثل كازخستان ترتيبات مؤتمر «الفارابي»

الأحد 17/يناير/2021 - 03:32 م
الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد
أميرة العناني
طباعة
عقد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، لقاءً مع ممثل سفارة كازخستان بمصر، ميرمان دادانباي، مستشار السفير، بحضور اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي المقرر عقده بعنوان «إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية»؛ لبحث ترتيبات المؤتمر وعمل لجانه المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كما بحث اللقاء التعاون المشترك بين مجمع البحوث وسفارة جمهورية كازخستان، في تنفيذ فعاليات المؤتمر ومشاركات الباحثين من مختلف دول العالم في محاور المؤتمر، والذي يمثل أحد أبرز أوجه التعاون بين الأزهر الشريف وجمهورية كازخستان.

وقال الأمين العام، إن المجمع حريص على التعاون المشترك مع الجميع، حيث ينطلق هذا المخرج العلمي من دور الأزهر الشريف ورسالته العالمية في التعاون والتبادل العلمي، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه؛ لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف.

وأضاف أن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياسًا على ما قدمه ماضيهم، خصوصًا وأنه ماض يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.

من جانبه عبّر مستشار السفير، عن سعادته بالتعاون مع الأزهر الشريف وإعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

موضوعات متعلقة

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-1-2021

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

السعيد صالح: الرواية في بورسعيد شهدت طفرة على يد 4 أدباء «أنا واحد منهم»

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»