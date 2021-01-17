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مصر

تكلفته 142 مليون جنيه.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأمصال واللقاحات بحلوان

الأحد 17/يناير/2021 - 03:51 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التجهيزات النهائية بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه، وذلك للوقوف على جميع الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي خلال أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن زايد تفقدت أقسام المجمع والثلاجات والمخازن المخصصة لحفظ الطعوم والأمصال والأدوية، والمستلزمات الطبية، حيث يشمل المركز 35 ثلاجة من ضمنها 27 ثلاجة تبريد بسعة 1100 متر مكعب، و8 ثلاجات تجميد بسعة 200 متر مكعب، وجميعها تم تجهيزها بجودة وكفاءة عالية، كما تفقدت المخازن والبالغ عددها 30 مخزنا بسعة 14950 مترا مكعبا، مؤكدة أن المجمع يمثل أهمية بالغة للأمن الصحي للمريض المصري، وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والأمصال والطعوم للوزارة، حيث إن المجمع يعد صرحًا قوميًا يمثل نقلة نوعية لمصر في هذا المجال.

وأضافت، أن وزيرة الصحة أشادت بتجهيزات بالمجمع، والتي تم الانتهاء بنسبة 98%، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بشبكة الكهرباء والمولدات، موضحة أن المجمع تم إنشاؤه على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، ويعد من ضمن الإنشاءات الجديدة المُدرجة بخطة وزارة الصحة والسكان.

وأشارت زياد إلى أن المجمع يعمل بنظام "Smart RF Id"، والذي يمكن من خلاله تحديد هوية جميع المحتويات وتتبع مراحل تخزينها، حتى توزيعها على المرضى بالمستشفيات، فضلاّ عن الاعتماد لأول مرة على إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في "الجرد الآلي" بمخازن وزارة الصحة والسكان، حيث تم تخصيص 2 ريبوت آلي لجرد المحتويات بالمخازن والثلاجات بالمجمع، وكذلك استخدام الرقم "التعريفي المميكن"، وميكنة جميع أنظمة إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى الربط بين المركز وغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة والسكان عن طريق نظام مميكن، لضمان عملية المراقبة الدقيقة لجودة التخزين، مؤكدًا أن جميع أنظمة العمل بالمجمع تم إعدادها من قبل الكوادر البشرية بوزارة الصحة والسكان.

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