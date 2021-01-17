نائبات زوجات الشهداء يشيدن بدعم القيادة السياسية لأسرهم

أعلنت النائبتان سكينة سلامة ورحاب عبدالغني، من زوجات الشهداء، موافقتن على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل مشروع القانون رقم 18 لسنة 2018 والخاص بشان تكريم أسر الشهداء.وقالتا النائبتان، إنهن يشعرن بالفخر بالانتماء لهذا المجلس الذي يقر مثل هذا المشروع، مشيدين بدعم القيادة السياسية لأسر شهداء مصر وللحكومة المصرية التي لم تتدخر جهدا في دعم وتكريم أسر الشهداء.