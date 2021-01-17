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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد إثارتها للجدل.. 8 صور تشويقية من حلقة «ضربة معلم»

الأحد 17/يناير/2021 - 03:25 م
مسلسل ضربة معلم
مسلسل ضربة معلم
حسين الجندي
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أثارت أحداث الحلقة الـ40 من مسلسل ضربة معلم بطولة كل من محمد رجب ورانيا فريد شوقي، ردود فعل قوية خاصة في مشاهد حفل الزفاف والتي جمعت ليلي الشخصية التي تقدمها الفنانة هاجر احمد وجابر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رجب.

وترصد «الدستور» 8 صور من الحلقة المشوقة والمثيرة للجدل وخاصة المشهد الكوميدي بين هاجر أحمد – ليلى، وجابر – محمد رجب.

مسلسل «ضربة معلم»، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، دعاء رجب، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين.

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