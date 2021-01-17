176 إصابة جديدة بفيروس كوورنا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 364.929 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 146 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 356.687 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6.323 حالة منذ بداية الجائحة.