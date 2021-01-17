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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القصبي: الدستور أكد على تكريم شهداء الوطن ومصابي الثورة والعمليات الأمنية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:21 م
القصبي
القصبي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الدستور المصري أكد على تكريم شهداء الوطن ومصابي الثورة والعمليات الأمنية والحربية وأسرهم.

وأضاف القصبي، خلال مناقشة تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الأمنية والحربية، أن كنوز الدينا لا تساوي قطرة دم واحدة أو حسرة أم فقدت ابنها، أو أن تداوي ألمها ودعم طفل فقد حنان الأب، ولذلك سعينا لتقديم الدعم المعنوي بصدور القانون رقم 16 لسنة 2018 لتكريم تلك الفئات.

وتابع: "تفضل رئيس الجمهورية بالتصديق على ذلك، وفي 2020 تقدم رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018، وناقشت لجنة التضامن هذا المشروع بحضور كافة الجهات المعنية، وانتهت اللجنة من ذلك وأعدت تقريرا نهائيا بشأن هذا المشروع، ولم يتثنى عرضه على المجلس السابق وإعمالا للقانون والدستور واللائحة طلبت الحكومة استمرار نظر هذا المشروع وعقدت لجنة التضامن اجتماعا مع مكتب لجنة الخطة استكمالا لمناقشة المشروع، وفلسفته تستهدف زيادة موارد الصندوق نظرا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومشروع القانون انتظم في مادتين".

جاء ذلك خلال الجلسة اللعامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.

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