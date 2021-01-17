فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»

أطلقت مؤسسة مدرار بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي دعوة لكل الفنانين الشباب المصريين تحت سن ٣٥ للإشتراك في الدورة الثامنة من مسابقة ومعرض روزنامة للفنون البصرية المعاصرة، والتي ستقام فعالياتها خلال شهر مارس ٢٠٢١.روزنامة هي مسابقة ومعرض دوري للفنون البصرية المعاصرة للفنانين الشباب المصريين، تنظمها مدرار للفن المعاصر. تهدف المسابقة إلى تشجيع التجارب الإبداعية المعاصرة للفنانين تحت سن ٣٥، وذلك من خلال تسليط الضوء على الأعمال الإبداعية المتميزة بغض النظر عن الوسيط الفني المستخدم أو نهج العمل، سواء كان تقليدي او تجريبي دون الالتزام بأفكار أو مواضيع محددة مسبقا للمعرض.الموعد النهائي للتقديم يوم 20 يناير.يدعم المعهد الفرنسي بمصر هذا المشروع من خلال تقديم جائزة للفائز بتوفير إقامة فنية لمدة ثلاث أشهر بالمدينة الدولية للقنون بباريس.للمزيد من المعلومات: https:www.medrar.orgcall-roznama8