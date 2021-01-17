رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رفع فيلم «تؤام روحي» من بعض دور العرض

الأحد 17/يناير/2021 - 03:18 م
تؤام روحي
تؤام روحي
دعاء عبد المقصود
طباعة
قررت الشركة الموزعة لفيلم «تؤام روحي» للنجم حسن الرداد رفع الفيلم من بعض دور العرض السينمائي بعد تحقيقه لإيرادات ضعيفة خلال الفترة الماضية حيث حقق أمس 2374 جنيهًا فقط.

الفيلم يشارك في بطولته الفنان حسن الرداد، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة أمينة خليل، وآخرون وهو من إنتاج أحمد السبكي، ومن اخراج عثمان أبو لبن، ومن تأليف أماني التونسي.

وتدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

موضوعات متعلقة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

السعيد صالح: الرواية في بورسعيد شهدت طفرة على يد 4 أدباء «أنا واحد منهم»

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»