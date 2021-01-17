رفع فيلم «تؤام روحي» من بعض دور العرض

قررت الشركة الموزعة لفيلم «تؤام روحي» للنجم حسن الرداد رفع الفيلم من بعض دور العرض السينمائي بعد تحقيقه لإيرادات ضعيفة خلال الفترة الماضية حيث حقق أمس 2374 جنيهًا فقط.الفيلم يشارك في بطولته الفنان حسن الرداد، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة أمينة خليل، وآخرون وهو من إنتاج أحمد السبكي، ومن اخراج عثمان أبو لبن، ومن تأليف أماني التونسي.وتدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.