«الثقافي الفرنسي» يطلق النسخة 4 لجائزة المساواة بين المرأة والرجل

للعام الرابع على التوالي، تطلق كل من سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي بمصر دعوة لتقديم مشروعات بهدف منح جائزة لمشروع يتناول المساواة بين المرأة والرجل. تخاطب هذه الجائزة المؤسسات والجمعيات المصرية التي لها مقرات في مصر.يتعين أن يُقدم المشروع مبادرة لتعزيز المساواة بين النساء والرجال سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية. يجب أن تتضمن المبادرة بعدًا تعريفيًا وأن تساهم في تعزيز فهم أهمية معاملة النساء والرجال بصورة متعادلة، وأن تتضمن إشراك النساء والرجال. سيعطي الاختيار أولوية للمشاريع أو المبادرات ذات الطابع متعدد الأجيال.يقدر مبلغ الجائزة 5000 يورو. قد يمول هذا المبلغ مشروع بكامله، أو يساهم في تمويل مشروع أخر بمبلغ أكبر.الموعد النهائي للتقديم طلبات الترشح يوم 11 فبراير على العنوان التالي