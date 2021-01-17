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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم المنوفية» تحصد المراكز الأولى بمسابقة «الكاريكاتير» على مستوى الجمهورية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:13 م
تعليم المنوفية
تعليم المنوفية
ولاء القاضى
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حصد تعليم المنوفية على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير "أون لاين"، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهذا الشكل لتفادي عدوى فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، كرم صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطالبة رولا محمد حسن، من مدرسة مصر الحرة المتميزة للغات بشبين الكوم، والفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية.

كما كرم الطالب عز الدين محمد وهبه من ذات المدرسة لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية، وكرم الطالبة نيفين مصطفى مقارد، من مدرسة بروي الابتدائية لفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية.

كما كرم الطالبة راندا محمد نجيب، من مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي؛ لفوزها بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية، وحضر مراسم التكريم سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والمشرف على الأنشطة التربوية، ونهى حبيب مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وحمدي عبد القادر القائم بأعمال موجه عام الصحافة المدرسية بالمديرية.

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