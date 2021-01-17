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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس مدينة المنصورة: الانتهاء من أعمال تجهيز السوق الدائم بشها

الأحد 17/يناير/2021 - 03:11 م
نائب رئيس مدينة المنصورة
نائب رئيس مدينة المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة لليوم الثالث بمتابعة أعمال تجهيز السوق الدائم بقرية شها والذي يقام على مساحة 1600 متر مربع تستوعب ما يزيد عن 100 باكية.

وأكد سعد أن أعمال تجهيز المكان لنقل الباعة من الشارع الرئيسي بشها يأتي استجابة لمطالب أهالي القرية حيث يمثل الشارع الشريان الرئيسي لخروج ودخول المواطنين ونقل احتياجاتهم وقضاء مصالحهم.

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين وتحقيق طموحاتهم وإزالة العقبات أمام حركة الحياة.

وأضاف أن نقل السوق يوفر مكان دائم للباعة في إطار من القانون وتحت رعاية رئاسة المركز والوحدة المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم تقسيم المكان لمساحات تستوعب جميع البائعين وتضمن سيولة وسهولة الحركة داخل السوق وفي محيطه.

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