تحرير 322 محضر غرامة فورية وغلق 194 منشأة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 322 محضر غرامات فورية خلال يومين؛ لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وكذا غلق 194 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.وأوضح «أبوليمون»، في بيان اليوم الأحد، أنه تم غلق 51 محل تجاري و9 ورش و35 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 48 سرادق فرح وعزاء، وفض 42 سوقًا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 9 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية.وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت الخدمية، والالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة بسلام.