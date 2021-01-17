15 حلقة فقط.. بدء تصوير «كوفيد 25» مطلع فبراير

يستعد الفنان يوسف الشريف، لتصوير أولي مشاهد مسلسل «كوفيد 25» مطلع فبراير المقبل، وذلك بعد عدة تحضيرات للعمل مع المخرج أحمد نادر جلال، والمؤلفة إنجي علاء.واستقر صناع المسلسل، على تقديم العمل في 15 حلقة فقط بدلًا من 30، على أن يتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.وجرى التعاقد مع عدد من النجوم للمشاركة في العمل، منهم؛ آيتن عامر، ومي سليم، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وديانا هشام، وإيناس كامل، وأمير صلاح الدين، كما سيتواجد عدد من ضيوف الشرف.يذكر أن يوسف الشريف شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل «النهاية»، وشاركه العمل عدد كبير من النجوم منهم؛ سهر الصايغ وناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومن إخراج ياسر سامي.