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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بعد عرضه على «واتش ات».. «حشمت في البيت الأبيض» على «on tv»

الأحد 17/يناير/2021 - 03:09 م
حشمت في البيت الأبيض
حشمت في البيت الأبيض
حسين الجندي
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تعرض قناة "on tv"، بداية من السبت المقبل، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" عبر شاشتها، في تمام الساعة 7 مساء، وذلك بعد انتهاء عرضه الحصري على المنصة الرقمية "WATCH iT"، من السبت إلى الأربعاء.

وتدور أحداث المسلسل حول "حشمت" الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصري داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل في إطار كوميدي ساخر.

المسلسل فكرة محمد الشواف، وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبو السعد، وليد أبو المجد، وإبراهيم ربيع، ومن إخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته إنعام سالوسة، وبدرية طلبة، وحمدي الميرغني، وإسلام جمال، وهبة عبدالغني، ورانيا ملاح، وأحمد جمال سعيد، وأحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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