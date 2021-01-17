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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى: ندعم أنشطة واتفاقيات الاندماج القارى فى إفريقيا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:26 م
السيسي
السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري 2021.

وأكد السيسي دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية، التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في إفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، ومشيرًا إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية.

من جانبه؛ أعرب السيد "ميني" عن تشرفه بلقاء الرئيس، موضحًا حرصه على زيارة مصر في طليعة جولاته الخارجية بعد إطلاق المنطقة ومعربًا عن التقدير لما أولاه السيد الرئيس من اهتمام ومتابعة حثيثة لإجراءات إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية خلال تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي، من خلال الإعلان عن تدشين المنطقة التجارية تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، إلى جانب كون مصر من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، وذلك في ظل الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الإفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الإفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.

كما أكد سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية في ذات الإطار حرصه على الاستفادة من التجربة التنموية الملهمة الجارية حاليًا في مصر لصالح تعزيز جهود منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق النجاح لها.

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