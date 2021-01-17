وزير خارجية قبرص يجري زيارة للإمارات والسعودية غدًا

يستعد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، لإجراء زيارتي عمل إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، غدا الإثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية القبرصية، أن وزير خارجية البلاد سيغادر قبرص مساء اليوم، متوجهًا إلى أبو ظبي، حيث سيعقد غد الاثنين، اجتماعًا خاصًا يليه مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.ومن المتوقع أن تركز المناقشات على قضايا عدة أبرزها العلاقات الثنائية بين قبرص والإمارات العربية المتحدة والمشكلة القبرصية وآخر التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الخليج والتعاون الإقليمي والأمن، وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.كما يلتقي خريستودوليديس، خلال زيارته لأبوظبي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، حيث سيناقش معه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية القبرصي الثلاثاء المقبل، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، يلتقي فيها مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث سيجري الوزيران مناقشات موسعة حول السبل الملموسة لزيادة تعزيز التعاون الثنائي بين قبرص والمملكة العربية السعودية والمشكلة القبرصية والوضع في المنطقة الأوسع والقضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى علاقة الاتحاد الأوروبي مع المملكة العربية السعودية.ويلتقي وزير الخارجية القبرصي لاحقًا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، حيث يتبادلان وجهات النظر حول سبل التعاون في منطقة الخليج، لاسيما عقب القمة الخليجية التي عُقدت مؤخرًا في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية.