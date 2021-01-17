رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية قبرص يجري زيارة للإمارات والسعودية غدًا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:07 م
نيكوس خريستودوليديس
نيكوس خريستودوليديس
نيفين أشرف
طباعة
يستعد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، لإجراء زيارتي عمل إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، غدا الإثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية.

وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية القبرصية، أن وزير خارجية البلاد سيغادر قبرص مساء اليوم، متوجهًا إلى أبو ظبي، حيث سيعقد غد الاثنين، اجتماعًا خاصًا يليه مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على قضايا عدة أبرزها العلاقات الثنائية بين قبرص والإمارات العربية المتحدة والمشكلة القبرصية وآخر التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الخليج والتعاون الإقليمي والأمن، وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.

كما يلتقي خريستودوليديس، خلال زيارته لأبوظبي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، حيث سيناقش معه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية القبرصي الثلاثاء المقبل، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، يلتقي فيها مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث سيجري الوزيران مناقشات موسعة حول السبل الملموسة لزيادة تعزيز التعاون الثنائي بين قبرص والمملكة العربية السعودية والمشكلة القبرصية والوضع في المنطقة الأوسع والقضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى علاقة الاتحاد الأوروبي مع المملكة العربية السعودية.

ويلتقي وزير الخارجية القبرصي لاحقًا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، حيث يتبادلان وجهات النظر حول سبل التعاون في منطقة الخليج، لاسيما عقب القمة الخليجية التي عُقدت مؤخرًا في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

السعيد صالح: الرواية في بورسعيد شهدت طفرة على يد 4 أدباء «أنا واحد منهم»

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»