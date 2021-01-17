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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كائنٌ أزرق، أو... ربما» جديد الكاتب الإماراتي سلطان العميمي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:06 م
سلطان العميمي
سلطان العميمي
نضال ممدوح
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تصدر قريبًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت٬ أحدث كتابات الكاتب والشاعر الإماراتي سلطان العميمي٬ المجموعة القصصية "كائنٌ أزرق، أو... ربما".

ومما جاء على الغلاف الخلفي للمجموعة: «ماذا لو اكتشفت في لحظة أنّك مجرد شخصية مُسيَّرة في قصّة قصيرة من مجموعة قصصيّة عنوانها: كائن أزرق، أو... ربما؟ هكذا همس الصبي لجده الذي كان ينازع الموت في سريره.

انتفض الجد بمجرد سماعه جملة حفيده وانتزع عصاه المخبأة قربه ليهوي بها على رأسه بقوة، فقفز الصبي من مكانه هاربًا يعوي كجروٍ مفجوع، قبل أن يلتفت الجد إلى كاتب المجموعة نفسها».


يشار إلي أن سلطان العميمي شاعر وقاصّ إماراتي. رئيس مجلس إدارة «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» ومدير «أكاديمية الشعر العربي» التابعة لـ«هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث». يكتب الشعر النبطي والفصيح وتُرجمت بعض قصائده إلى الإنجليزية.

وعن كتابه "الرحلة الشابورية" 1936 للشاعر الكويتي زين العابدين بن حسن باقر"٬ والذي حققه وقدم له٬ فاز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات فرع تحقيق المخطوطات.


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