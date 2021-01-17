بعنوان «لقاءات».. معرض لآخر لوحات هالة ثابت بجاليري أوركيد

يستضيف جاليري أوركيد بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، معرض " لقاءات" للفنانة هالة ثابت، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، ويستمر حتى 19 فبراير.و عن المعرض قال الفنانة هالة ثابت "بينما نسير في أروقة الحياة، نرصد ونشعر ونتعامل ونتأمل في كل شئ نلتقي به، هذه اللقاءات تلهمنا وتثري كياننا، أشخاص، طبيعة، وسائل نقل أو حتي الهندسة المعمارية تنمي وتعزز حواسنا وتطور الهام يبقى معنا مدى الحياة".و "لقاءات" هو معرض لآخر لوحات هالة التي رسمتها في عام 2020، والتي تعكس تجاربها وسفرياتها واستكشافاتها فيما قبل فترة الحظر والاغلاق الكامل، هذه اللوحات تتطرق إلي التباين والمقارنة ما بين التفاعلات الاجتماعية والتجارب الشخصية، وبين السكينة والهدوء النفسي الذي عايشناه ومارسناه أثناء فترة العزل الذاتي.