هل يؤثر استبدال سيارتك للعمل بالغاز على بطاقتك التموينية؟

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المبادرة الرئاسية التي أطلقتها الحكومة لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، خطوة جيدة في إطار العمل على تحقيق عوائد مباشرة لصالح المواطنين وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل.وأكد المصيلحي، أن محدودو الدخل لن يتضررون من المبادرة ولن يجرى المساس ببطاقاتهم التموينية، مع الأخذ في الاعتبار أن امتلاك سيارة حديثة بالطبع أحد شروط الحذف من الدعم ضمن شروط العدالة الاجتماعية، والتي تم تطبيقها خلال الأشهر الماضية، أما بالنسبة للراغبين في المشاركة ضمن المبادرة لا ستبدال سياراتهم التي مر عليها أكثر من عشرين عامًا بأخرى حديثة، فيمكن تقسيمهم إلى فئتين؛ الأولى بالنسبة للتاكسي والميكروباص، فلا تنطبق عليهم العدالة الاجتماعية وبطاقاتهم التموينية فى أمان، وبالنسبة للملاكي سيتم النظر فيها وفقا لحالة الأسرة من مختلف المحددات.