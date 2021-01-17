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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يتابع تغطية ورصف «خليج أبوحاكم» بـ6 ملايين جنيه

الأحد 17/يناير/2021 - 02:57 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تغطية ورصف "خليج أبوحاكم" بمركز الزقازيق الرابط بين طريق "ميت أبوعلي أبو حاكم" وطريق الأحرار بطول 600 متر وبتكلفة مبدئية 6 ملايين جنيه، للمساهمة في تخفيف الضغط علي كوبري شرويدة وتقليل حدة الزحام داخل المدينة، في إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

واطمأن المحافظ على استمرار الأعمال بالمشروع والجاري تنفيذه على مرحلتين، الأولى تشمل تغطية الخليج بمواسير خرسانية بقطر متر ووضع طبقة من الرمال لتأسيس الطريق بمسافة 600 متر طول، والمرحلة الثانية تشمل أعمال الرصف والتطوير بوضع طبقات أساس بسمك 25 سم وطبقات أسفلتيه بسمك 6 سم بتكلفة مبدئية 6 ملايين جنيه.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال بالمشروع لتذليل أي عقبات لسرعه الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

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