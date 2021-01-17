إشادة جماهيرية كبيرة بأول أجزاء أفلام «عكشن» لأشرف عبدالباقي

أطلق النجم أشرف عبدالباقي خلال الأيام الماضية عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول أجزاء أفلام الأكشن الكوميدي «عكشن»، والذي نال إعجاب العديد من الجمهور المصري والعربي.وجاءت تعليقات الجمهور بتقديم التهاني لأبطال العمل على الأداء، فيما علق العديد من الجمهور على جودة الصورة والأكشن والمونتاج الخاص بالفيلم، مؤكدين سعادتهم بطرح أعمال فنيه مجانية لهم من خلال قناة وورك شوب للإنتاج الفني على يوتيوب.أفلام "عكشن" من بطولة أحمد الشربيني، محمود ناجي "جدو"، ملك ياسر، ونانسي علم الدين ومجموعة أخرى من الفنانين، إخراج الأكشن محمود طاحون، تأليف وكتابة وليد الهندي وعيسي جمال الدين، فكرة وإخراج يوسف مرزوق، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني والإعلامي للنجم أشرف عبدالباقي.