سجين إخواني: نتلقى رعاية كاملة خلف أسوار السجون

أكد عدد من السجناء على حسن الرعاية المقدمة لهم من قبل السجون، حيث قال سجين إخواني محكوم عليه بالإعدام، برفقة آخرين لتورطه في قضية تخابر، إنه يتلقى العلاج اللازم، وأوجه الرعاية الصحية، وذلك خلال زيارة وفود أجنبية للسجون.وحول ما تردده جماعة الإخوان بشأن التضييق على الزيارات، أكد عدم صحة ذلك، حيث إنه يتلقى رعاية كاملة وحسن معاملة، ويعرض على المستشفى لإجراء فحوصات طبية على معدته، إذ أجرى عملية جراحية قبل 5 سنوات.وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.