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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أمطار مصاحبة لرياح بمطروح

الأحد 17/يناير/2021 - 03:50 م
طقس مطروح
طقس مطروح
ياسمين شعيب
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شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح وغيوم، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وكان محافظ مطروح قد وجه رؤساء مراكز ومدن المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية وقطاع الكهرباء وإدارة المرور، وغرفة عمليات ديوان عام المحافظة ومجموعة التدخل السريع بتنفيذ ومراجعة رفع درجة الاستعداد، ووضع جميع المعدات والمركبات ووسائل التأمين والأفراد في حالة تأهب قصوى.

كما وجه بمراجعة صلاحية وتأمين أعمدة الكهرباء وكابلات الكهرباء الهوائية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر ومراجعة وتطهير جميع شنايش المطر، ومطابق وشبكات الصرف الصحي والتأكيد على صلاحية مركبات ومعدات وأجهزة مجالس المدن لمواجهة أي مواقف طارئة.

وأكد محافظ مطروح مراجعة خطة انتشار كافة المركبات المجهزة والمعدات طبقًا للتوقعات والدروس المستفادة لتلافي جميع نقاط الضعف والملاحظات التي ظهرت من التجارب السابقة.

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