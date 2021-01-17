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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نادي لقاهرة للكاميرا يفتتح معرض «تجريد» بالهناجر (صور)

الأحد 17/يناير/2021 - 02:53 م
نادي لقاهرة للكاميرا
نادي لقاهرة للكاميرا
نضال ممدوح
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افتتح نادى القاهرة للكاميرا، معرضه السنوى للتصوير الفوتوغرافى بعنوان "تجريد"، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

ويشارك فى المعرض الذى يستمر حتى يوم ٢١ يناير الجارى، ٦١ فنانا وفنانة، ويضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفوتوغرافية بأحجام مختلفة، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون.

مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد خطر فيروس كورونا المستجد، وإلغاء مراسم الافتتاح منعا للتزاحم والتجمع بأعداد كبيرة من رواد القاعة، إلى جانب السماح بدخول ما لايزيد عن ٣٠ فرد من الجمهور، وذلك من خلال تسليمهم كروت يتم تعقيمها عقب الاستعمال فى كل مرة.

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