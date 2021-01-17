موجة من الأمطار في الإسكندرية بعد هدنة «الفيضة الكبرى»

تجدد سقوط الامطار مجددا في نوة الفيضة الكبرى، والتي بدأت في محافظة الإسكندرية منذ يوم الخميس الماضي على معظم أنحاء المحافظة، وذلك بعد "هدنة" استمرت يومين ليتجدد هطول الأمطار مرة أخرى، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وعدم استقرار سرعة الرياح.و تشهد نوة " الفيضة الكبرى" على مدار 6 أيام، فيضانا وارتفاعا كبيرا في منسوب موج البحر، وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين حفاظا على سلامتهم أثناء النوة، من التحرك بالسيارات وتقليله لأقصى حد اعتبارا من عصر الجمعة الماضية وحتى الاثنين القادم، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.وكذلك عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.واستعدت محافظ الإسكندرية ورفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وتواجدت سيارات شفط المياه وتمركزت في النقاط الساخنة بالمحافظة، للتدخل السريع في حال تجمع أي من مياه الأمطار وتكدسها.وشدد محافظ الإسكندرية علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.