إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس اليوم الأحد، حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط لليوم الرابع؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المستمرة لنوة الغطاس.وتتعرض المناطق الشمالية لمحافظة كفر الشيخ لأمطار غزيرة، تتركز على منطقة بلطيم وبرج البرلس والطريق الساحلي الدولي، كما أثرت الأمطار على حركة سير المركبات؛ نظرًا لتراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار على جانبي الطرق.