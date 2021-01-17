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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقديم 82 ألفا و852 جرعة من لقاح كورونا في الإمارات

الأحد 17/يناير/2021 - 02:45 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 82 ألفا و852 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم مليونا و882 ألفا و778 جرعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة وزارة الصحة لتوفير لقاح (كوفيد-19)، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 3 آلاف و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 253 ألفا و261 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 5 وفيات ليصل الإجمالي إلى 745 حالة، كما تم تسجيل 3 آلاف و268 حالة شفاء ليبلغ الإجمالي 225 ألفا و374 حالة.

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