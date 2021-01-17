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سياسي

برلمانية: إنشاء مدينة لصناعة الذهب سابقة فريدة من نوعها

الأحد 17/يناير/2021 - 02:44 م
النائبة مايسه عطوة
النائبة مايسه عطوة
عائشة حسن
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أشادت النائبة مايسه عطوة، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، مؤكدة أن هذه المدينة تُعتبر هى السابقة الأولى والفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وأكدت «عطوة»، في بيان اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، على تطوير ملف الصناعه بشكل عام، وأكبر دليل على ذلك قراره اليوم، بشأن أنشاء مدينة متخصصه لصناعه الذهب، لافتة إلى أن هذه المدينه تُساعد وبشكل كبير في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة، فضلًا عن أنها خطوة جديدة للإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ شهور عده.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تزخر بعدد من المناجم التي تمثل درة إنتاجها من الذهب الخام، حيث برع المصريون منذ عهد أجدادهم الفراعنة في استخراج الذهب من المناجم، مشيرًا إلى أن الجميع يُدرك جيدًا أن مصر لم تقوم بأستيراد الذهب المُستخدم من مشغولات الزينه أو المنحوتات، ويرجع ذلك لتاريخها الحضاري العريق.

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