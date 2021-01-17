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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يوقع العقد النهائي مع «فايزر» لتوريد مليوني لقاح مضاد لكورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 02:43 م
فايزر
فايزر
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أعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، توقيع العقد النهائي مع شركة فايزر لتوريد أكثر من مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل تدريجيا ابتداء من شهر فبراير المقبل.

وأشار وزير الصحة اللبناني – في بيان له اليوم – إلى أنه بجانب العقد الموقع مع شركة فايزر، هناك اتفاق مع منصة كوفاكس الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوفير مليونين و700 ألف جرعة لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا إلى لبنان.

ولفت إلى أن الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص بصدد تأمين مليوني جرعة لقاح من شركتي أسترازينيكا البريطانية وسينوفارم الصينية، وحجز لقاحات إضافية من شركة جونسون التي ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح، مؤكدا أن المباحثات لا تزال جارية مع شركتي مودرينا الأمريكية وسبوتنيك الروسية لتأمين كميات إضافية وفق الشروط العلمية العالمية التي تضعها منظمة الصحة العالمية.

وشدد على أن وزارة الصحة اللبنانية حريصة أشد الحرص على توفير لقاحات آمنة وفعالة للشعب اللبناني في أسرع وقت وأكبر كمية، في ظل الطلب العالمي على اللقاحات، وأنها تعمل في هذا الإطار بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والتنسيق معها.

على صعيد متصل، قال وزير الصحة اللبناني إن الوزارة بدأت في تسليم المستشفيات أجهزة التنفس الصناعي الكاملة وكذا أجهزة الأوكسجين بالأنف عالي الضغط، والتي كانت قد تسلمها فجر اليوم بعد أن كانت قد اشترتها بموجب قرض حصلت عليه من البنك الدولي لتعزيز المستشفيات التي تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن توزيع تلك الأجهزة يشمل المستشفيات الخاصة والحكومية التي تشهد ضغطا كبيرا في عدد المصابين بالوباء، وأن هذا الأمر يتضمن مختلف المناطق اللبنانية، لافتا إلى أن الوزارة تترقب وصول دفعة إضافية من أسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس التي تم شراؤها من منظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها بالمنهجية نفسها على مستشفيات حكومية وخاصة.

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