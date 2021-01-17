«الشريف» يتابع أعمال إزالة الإشغالات أسفل كوبري ميدان الساعة

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات المخالفة أسفل كوبري ميدان الساعة بفيكتوريا بحي المنتزه أول. مشددا على الإزالة الفورية لجميع الإشغالات. وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول.وكلف المحافظ رئيس حي المنتزه أول بوضع تصور ودراسة شاملة لإنشاء باكيات أسفل الكوبرى بميدان الساعة لمنع الإشغالات بالميدان بصورة نهائية، بما يضمن تقنين وضع الباعة الجائلين، وعدم وجود ضرر على المواطنين المارة وتحقيق السيولة المرورية بالميدان والمظهر الحضاري.وأكد الشريف أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص ولن تتسبب في قطع عيش مواطن، ولكن علينا جميعا الإلتزام بالقانون، والالتزام التام بالأماكن التي سيتم تحديدها. لافتا إلى أن هذا الكم من الإشغالات غير مقبول نهائيا.وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال إزالة الإشغالات والتعديات وعدم السماح برجوع تلك الإشغالات مرة أخري، محذرا أنه سيتم محاسبة أي مسئول مقصر فى عمله واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاهه.