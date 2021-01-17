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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات التركية: غرق سفينة روسية قبالة سواحل شمال البلاد

الأحد 17/يناير/2021 - 02:42 م
غرق سفينة روسية
غرق سفينة روسية
أ ش أ
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد غرق سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة سواحل ولاية (بارطن) المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.

وقال حاكم الولاية سنان غونر - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) - "إن السفينة غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء الحادث.

وأكد حاكم الولاية أن السلطات المحلية أطلقت عملية لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة، الذين يقدر عددهم بـ15 بحارا يتواجدون الآن على متن 3 قوارب نجاة، لافتا إلى أن السلطات تواجه صعوبات في عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبها، أعلنت السفارة الروسية لدى تركيا أنها تعمل على الكشف عن ملابسات الحادث ومصير طاقم السفينة المنكوبة، التي لم يتم الكشف عن أسمائهم حتى الآن.

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