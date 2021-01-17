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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ليلى مراد قيثارة الغناء».. رأي سمير صبري في 19 نجما

الأحد 17/يناير/2021 - 02:39 م
سمير صبري
سمير صبري
منار إبراهيم
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وجه الفنان سمير صبري خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس» مع عمرو الليثي على شاشة «الحياة» عددًا من الرسائل القصيرة لنجوم الفن والإعلام.

وقال صبري: « ليلى مراد قيثارة الغناء وكمانجة النغم العربى، محمد عبدالمطلب أبو النور اللي مالوش مثيل، صباح عشق الحياة والعمر إحساس وليس سنوات، وردة أخذت من بليغ أجمل ما لحن وهو زوجها، شيريهان جميلة الجميلات ونجمة الاستعراض التى لا مثيل لها، فاتن حمامة كنت أتمنى أن أظهر ولو فى مشهد واحد معاها».

وأضاف أن عمرو دياب «بيعرف يخدِّم على موهبته بذكاء فني صح ويسعدني أنه عندنا عمرو دياب واحد في الوطن العربى، وأنا مش بحب غير صوت عبدالحليم حافظ، لكن بيعجبني تامر حسنى ومحمد منير وحماقي ومن السيدات شيرين، وبيعجبني من الفنانين كريم عبد العزيز وهاني سلامة وأمير كرارة وأحمد السقا وأحمد حلمي ومن الفنانات منى زكى ومنة شلبي».

وكانت حلقة النجم والفنان الكبير سمير صبرى احتفالية رائعة بالتاريخ الفنى الكبير لهذا النجم والتى شهدت مداخلات هاتفية لعدد من النجوم مثل نيللى والهام شاهين ونجوى وفؤاد، حيث أجمعوا على أخلاقه العالية ونبله وأنه فنان شامل محب للحياة حريص على زملائه ودائم السؤال والتواصل معهم.

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