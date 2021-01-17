رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكرى رحيلها.. هكذا طغت موهبة فاتن حمامة على ملامحها دون مكياج

الأحد 17/يناير/2021 - 02:38 م
فاتن حمامة
فاتن حمامة
نضال ممدوح
طباعة
هي الطفلة الصغيرة المدهشة والتي اقترن أول ظهور لها بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في فيلمه "يوم سعيد"٬ وهي سيدة الشاشة العربية٬ وواحدة من أبرز علامات السينما العربية لعقود طويلة٬ وأيقونة من أيقونات السينما المصرية٬ إنها الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والتي تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيلها عن عالمنا بالجسد فقط بينما أعمالها مازالت حاضرة في أذهان ووجدان الملايين من محبي الفن السابع.

يصف الروائي خيري شلبي قدرتها الفنية بأنها: لا تترك مصيرها للمخرج يلتقط لها الصور من الزوايا الملائمة له كمخرج يملك الرؤية النهائية الكاملة للعمل٬ إنما لديها قدرة خارقة على اختراق رؤية المخرج حيث تتبناها وتفكر من خلالها٬ تضع نفسها في قلب اللقطة التي كان يخطط لها المخرج٬ فإذا هي في غير حاجة إلى أن يشرح لها كيف تقف أو من أي زاوية ستجيئها الكاميرا.

ويضرب "شلبي" مثالين عن هذه الموهبة في التعامل مع الكامير من خلال فيلمي "الحرام" و"دعاء الكروان" مشيرا إلى أن شخصية عاملة الترحيلة في الحرام٬ وآمنة في دعاء الكروان٬ شخصية مرهفة مهانة وإن اختلفت البيئة٬ الأولى فلاحة أجيرة فقيرة معدمة تعمل باليومية مع الأنفار الزراعيين لتعول زوجها المريض٬ والثانية أجيرة هي الأخرى تنتمي إلى قبائل بدو الصحراء ويضطرها أكل العيش إلى العمل كخادمة مثل أختها هنادي٬ وإن كانت آمنة قد أضيفت إليها مهمة فرضتها على نفسها٬ تلك أن تنتقم لأختها من المهندس الذي ضحك عليها وسلبها عفافها فحملت منه فقتلها خالها درءا للعار. بينما الفلاحة في الحرام لديها سر٬ وآمنة في دعاء الكروان لديها هي الأخرى سر٬ فأما سر الفلاحة فيكمن في أنها ذات يوم وقعت في المحظور دون إراداتها فحملت سفاحا وبدأت الفضيحة تكبر في بطنها لأن جميع أهل بلدتها يعلمون علم اليقين أن زوجها قد بات عاجزا عن أداء واجبه الرجولي فتكون النتيجة أنها تضع مولودها في أثناء العمل مع الأنفار ليتسبب في هزة عنيفة تزلزل استقرار البلدة التابعة للوسية٬ وأما سر آمنة فيكمن في اعتزامها قتل المهندس انتقاما لشرف أختها هنادي وتكون النتيجة أنها تلتحق ببيته للخدمة وتقع في غرامه وبعد أن كانت حانقة على أختها لاستسلامها للغواية٬ وعلى المهندس لممارسة الغواية٬ تلتمس العذر لأختها بعد أن جربت نار الحب٬ وللمهندس بعد أن أحبته وأيقنت من صدق حبه لها.

ويمضي "شلبي" مؤكدا: في تقديري أن فاتن حمامة بلغت في هاتين الشخصيتين أعلى ذورة من الصدق والتألق٬ ذروة تضعها جنبا إلى جنب مع أكبر نجمات العالم أمثال إنجريد برجمان ولورين وتايلور وغيرهن. ربما لأنها لعبت هاتين الشخصيتين وهي في قمة نضجها واتساع خبرتها٬ لكن المدهش حقا أن تصل موهبة التمثيل في الفنان حد القدرة على تغيير الجلد وإعادة صياغة ملامح الوجه دون كبير حاجة إلي ريشة المكياج وألوانه. موهبة فاتن حمامة في مرحلتها الأخيرة علي وجه التحديد تطورت من القدرة علي التمثيل إلي الحلول باقتدار.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

السعيد صالح: الرواية في بورسعيد شهدت طفرة على يد 4 أدباء «أنا واحد منهم»

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»