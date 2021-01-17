في ذكرى رحيلها.. هكذا طغت موهبة فاتن حمامة على ملامحها دون مكياج

هي الطفلة الصغيرة المدهشة والتي اقترن أول ظهور لها بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في فيلمه "يوم سعيد"٬ وهي سيدة الشاشة العربية٬ وواحدة من أبرز علامات السينما العربية لعقود طويلة٬ وأيقونة من أيقونات السينما المصرية٬ إنها الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والتي تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيلها عن عالمنا بالجسد فقط بينما أعمالها مازالت حاضرة في أذهان ووجدان الملايين من محبي الفن السابع.يصف الروائي خيري شلبي قدرتها الفنية بأنها: لا تترك مصيرها للمخرج يلتقط لها الصور من الزوايا الملائمة له كمخرج يملك الرؤية النهائية الكاملة للعمل٬ إنما لديها قدرة خارقة على اختراق رؤية المخرج حيث تتبناها وتفكر من خلالها٬ تضع نفسها في قلب اللقطة التي كان يخطط لها المخرج٬ فإذا هي في غير حاجة إلى أن يشرح لها كيف تقف أو من أي زاوية ستجيئها الكاميرا.ويضرب "شلبي" مثالين عن هذه الموهبة في التعامل مع الكامير من خلال فيلمي "الحرام" و"دعاء الكروان" مشيرا إلى أن شخصية عاملة الترحيلة في الحرام٬ وآمنة في دعاء الكروان٬ شخصية مرهفة مهانة وإن اختلفت البيئة٬ الأولى فلاحة أجيرة فقيرة معدمة تعمل باليومية مع الأنفار الزراعيين لتعول زوجها المريض٬ والثانية أجيرة هي الأخرى تنتمي إلى قبائل بدو الصحراء ويضطرها أكل العيش إلى العمل كخادمة مثل أختها هنادي٬ وإن كانت آمنة قد أضيفت إليها مهمة فرضتها على نفسها٬ تلك أن تنتقم لأختها من المهندس الذي ضحك عليها وسلبها عفافها فحملت منه فقتلها خالها درءا للعار. بينما الفلاحة في الحرام لديها سر٬ وآمنة في دعاء الكروان لديها هي الأخرى سر٬ فأما سر الفلاحة فيكمن في أنها ذات يوم وقعت في المحظور دون إراداتها فحملت سفاحا وبدأت الفضيحة تكبر في بطنها لأن جميع أهل بلدتها يعلمون علم اليقين أن زوجها قد بات عاجزا عن أداء واجبه الرجولي فتكون النتيجة أنها تضع مولودها في أثناء العمل مع الأنفار ليتسبب في هزة عنيفة تزلزل استقرار البلدة التابعة للوسية٬ وأما سر آمنة فيكمن في اعتزامها قتل المهندس انتقاما لشرف أختها هنادي وتكون النتيجة أنها تلتحق ببيته للخدمة وتقع في غرامه وبعد أن كانت حانقة على أختها لاستسلامها للغواية٬ وعلى المهندس لممارسة الغواية٬ تلتمس العذر لأختها بعد أن جربت نار الحب٬ وللمهندس بعد أن أحبته وأيقنت من صدق حبه لها.ويمضي "شلبي" مؤكدا: في تقديري أن فاتن حمامة بلغت في هاتين الشخصيتين أعلى ذورة من الصدق والتألق٬ ذروة تضعها جنبا إلى جنب مع أكبر نجمات العالم أمثال إنجريد برجمان ولورين وتايلور وغيرهن. ربما لأنها لعبت هاتين الشخصيتين وهي في قمة نضجها واتساع خبرتها٬ لكن المدهش حقا أن تصل موهبة التمثيل في الفنان حد القدرة على تغيير الجلد وإعادة صياغة ملامح الوجه دون كبير حاجة إلي ريشة المكياج وألوانه. موهبة فاتن حمامة في مرحلتها الأخيرة علي وجه التحديد تطورت من القدرة علي التمثيل إلي الحلول باقتدار.