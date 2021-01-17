أمطار ورياح على المدن الساحلية بالبحيرة

تشهد مدن ومركز محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار الأحوال الجوية تصحبها رياح باردة يصاحبها أمطار متوسطة، وذلك حيث تتفاوت نسبة سقوط الأمطار من مركز إلى آخر، فتعرض المدن التى تقع على السواحل الشمالية مثل إدكو ورشيد وكفر الدووار لأمطار غزيرة، في بعض الأحيان وبالنسبة للمراكز الشمالية والوسطى مثل أبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسى ودمنهور، تشهد منذ مساء أمس للرياح صحبها بعض الأمطار الخفيفة.وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع اتخاذ كافة الاحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري وكافة الجهات المعنية.ولفت محافظ البحيرة على الالتزام بالتعليمات التالية، إلى ستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، ومراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.