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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 22 ألف لتر مستلزمات فاسدة بمصنع زيوت في الإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 02:37 م
زيوت
زيوت
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، التحفظ علي 22 ألف لتر مستلزمات غير صالحة للاستخدام لإدخالها في عمليات تصنيع الزيوت المعدنية للمحركات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

و تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة مالك مصنع لإنتاج الزيوت المعدنية للمحركات، كمية من مستلزمات التصنيع غير صالحة للاستخدام.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي مالكه، وبتفتيش المصنع عثر على ( 22000 لتر "جلسرين وميثانول" غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها "مستلزمات إنتاج")، تمهيدًا لإدخالها في عمليات تصنيع الزيوت المعدنية للمحركات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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