فتح باب التسجيل في مسابقة «جوت تالنت» بجامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن إدارة الجامعة تقدم كل الدعم لاستمرار الانشطة الطلابية «أون لاين»، وذلك حتى يتثنى لكل طالب ممارسة النشاط الذى يريده.وأضاف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تنفيذًا لهذا التوجه تعقد مسابقة «جوت تلنت» بمجالات «غناء - عزف - إنشاد ديني - شعر - تعليق إذاعي- تمثيل - رسم - خفة يد - إيقاع حركي- منوعات».ومن جانبه أشار الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن موعد التقديم في الفترة من ١٣ إلى ٢٣ يناير من خلال تسجيل الطالب بياناته وفيديو لموهبته عبر الفورم الآتيhttps:forms.gle2JNwaKQJfghQjXkLAهذا وسيتم إعلان أسماء الطلاب بعد فرز المواهب.تأتى المسابقة بتنظيم إدارة الاسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة