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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح باب التسجيل في مسابقة «جوت تالنت» بجامعة القناة

الأحد 17/يناير/2021 - 02:36 م
جامعة القناة
جامعة القناة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن إدارة الجامعة تقدم كل الدعم لاستمرار الانشطة الطلابية «أون لاين»، وذلك حتى يتثنى لكل طالب ممارسة النشاط الذى يريده.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تنفيذًا لهذا التوجه تعقد مسابقة «جوت تلنت» بمجالات «غناء - عزف - إنشاد ديني - شعر - تعليق إذاعي- تمثيل - رسم - خفة يد - إيقاع حركي- منوعات».

ومن جانبه أشار الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن موعد التقديم في الفترة من ١٣ إلى ٢٣ يناير من خلال تسجيل الطالب بياناته وفيديو لموهبته عبر الفورم الآتي
https:forms.gle2JNwaKQJfghQjXkLA
هذا وسيتم إعلان أسماء الطلاب بعد فرز المواهب.
تأتى المسابقة بتنظيم إدارة الاسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة

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