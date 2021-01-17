معهد جوته يعلن تفاصيل معرض ملوي للكتاب «دورة محمد مستجاب»

تطلق مؤسسة مجراية بالتعاون مع معهد جوتة الألماني، الدورة الخامسة من معرض ملوي للكتاب في نسخته الرقمية، دورة "محمد مستجاب" في الفترة من 26: 31 يناير الجاري.تقوم تلك الدورة بشكلها الإفتراضي على ثلاثة محاور:المحور الأول:الندوات التي ستطلقها "مجراية" على منصّة زووم وبالتعاون مع جروب القراء المحترفين على الفيس بوك، ومنها لقاء يوم الثلاثاء 26 يناير مع الكاتب "محمد محمد مستجاب" تدير الندوة الكاتبة "نهى محمود".كما سيجري عرض لقاء يوم الخميس 28 يناير مع الكاتب "محمد المنسي قنديل" يدير الندوة الكاتب "محمد سمير ندا". بالإضافة لندوة السبت 30 يناير لقاء مع الكاتبة "نورا ناجي" يدير الندوة الكاتب "رامي حمدي".المحور الثاني الخاص بالفاعلية "ورشة مجانية لـ تطوير السيناريو مع السيناريست منه إكرام" لصّناع الأفلام في منطقة شمال الصعيد.المحور الثالث بانوراما الجنوب للفيلم القصير، دعوة مفتوحة لعرض أفلام روائية قصيرة، أو وثائقية، لصّناع الأفلام في صعيد مصر، أو تدور أحداثها في مدن الجنوب. ويشمل المعرض أحدث إصدارات الكتب.