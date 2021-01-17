جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تزخر بالعديد من الكوادر والقيادات الإدارية المتميزة الذين لم يألوا جهدًا فى العمل بتفاني وإخلاص طول سنوات عملهم بالجامعة.وأضاف رئيس الجامعة أن هذا ما جعل الجامعة تحرص دومًا على تكريم كوادرها المجتهدين والمتميزين فى قطاعات العمل المختلفة عند بلوغهم السن القانونية للمعاش تقديرًا لجهودهم وليكون هذا التكريم حافزًا لجميع العاملين على تقديم أفضل عمل وخدمة.جاء ذلك في مستهل كلمته خلال حفل التكريم الذي شهدته الجامعة اليوم الأحد الموافق 17 من يناير الجاري للمهندس " أحمد أمين حسن" مدير عام الشئون الهندسية لبلوغه السن القانونية للمعاش.والذي جاء بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة، كما شهد الحفل مشاركة كريمة من الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد حلمي وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار الهندسي لمشروعات المستشفيات الجامعية، والأستاذ شوكت صابر والأستاذ مصطفى أمينا الجامعة المساعدين، والأستاذ عبد العليم على مدير عام الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وكذلك المهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين، والمهندس ياسر محسوب مدير فرع المقاولون العرب بأسيوط، ولفيف من المهندسين والإداريين بإدارتي المنشآت والشؤون الهندسية.وخلال كلمته فقد وجه رئيس الجامعة تحية تقدير وإعزاز للمهندس احمد أمين لما بذله من عمل مخلص طوال حياته العملية بالجامعة، مضيفًا انه قد حظي بعلاقة طويلة استمرت لأكثر من نصف القرن مع المهندس أحمد أمين والذي عهد عليه الشرف والنزاهة ونبل المقصد ووضوح الغاية.أما الدكتور شحاتة غريب فقد حرص خلال كلمته على تقديم تهنئة خاصة للمهندس احمد أمين الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية للجامعة والذي ترك أثر طيب فى كافة المنشآت الجامعية، موجهًا شكره لكافة أفراد إدارة المنشآت والإدارة العامة للشؤون الهندسة على جهدهم المخلص فى كل ما يوكل إليهم من أعمال إنشائية وتطويرات مما جعل من الحرم الجامعى والمستشفيات الجامعية مثالًا للرقى والفخامة والإبداع الإنشائي المتميز.وكشف الدكتور أحمد المنشاوي خلال كلمته عن تفاصيل فتره عمله مع المهندس أحد أمين فى تجهيز مستشفى القلب وجراحاته والذي وجد فيه مثالًا يحتذى به فى الدقة فى العمل والعطاء المستمر وهو ما جعله يحظى باحترام وثقة إدارة الجامعة وكل من تشرف بالعمل معه، لافتًا ان إنهاء الحياة الوظيفية بهذا الكم من المحبة والود نعمة كبرى يتمناها الجميع.كما تمنت الدكتورة مها غانم خلال كلمتها للمهندس أحمد أمين بدوام الصحة والعافية وان يديم الله النفع به وان يلهمه التوفيق والسداد فى الحياة القادمة، مؤكدة على استمرار تعاونها معه للاستفادة من خبراته المتميزة والتى تمثل مرجعًا لشباب المهندسين والإداريين بإدارتى المنشآت والشؤون الهندسية.وأكد الأستاذ محمود بخيت ان المهندس احمد أمين يعد مثال للعمل الجاد والمخلص وله رصيد كبير من الاحترام والتقدير من كافة من كافة الوزارات والهيئات والجامعات المختلفة، متمنيًا من إدارة الجامعة ان تستثمر تلك الإمكانيات الإدارية والهندسية للمهندس أحمد أمين والذي لم يبخل بجهد أو عمل من أجل الارتقاء بالجامعة سواء خلال مسيرته العملية بالجامعة أو بعد بلوغه السن القانونية للمعاش.أما المهندس أحمد أمين فقد أعرب خلال كلمته على خالص تقديره واحترامه لإدارة الجامعة الحالية وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال ولكافة الإدارات السابقة لما لمسه منهم من دعم على المستويين المادي والمعنوي، مشيرًا ان هذا التكريم يمثل وسامًا على صدره سيظل يفخر به طوال حياته، كما وجه شكره ايضًا للمستشار الهندسي الأول للجامعة الدكتور عبدالمنعم حسن كامل واضع الخطة والقائد الأول للمسيرة، وللدكتور محمود جابر مرسى المستشار الهندسي السابق للجامعة رحمهما الله، وكافة نواب رؤساء الجامعة الذين عمل تحت قيادتهم وحظى على ثقتهم ودعمهم، وكذلك لأسرة الجهاز الإداري بالجامعة وأفراد إدارة الشئون الهندسية ولأسرته الداعم الأول له، متمنيًا التوفيق والسداد لهم جميعا.ومن الجدير بالذكر ان للمهندس أحمد أمين العديد من الإنجازات بالجامعة والتي اشرف على تنفيذها ومنها المبنى الإداري، المبنى الجديد بمعهد الأورام، حمام السباحة والأستاذ،المبنى الإداري بكلية العلوم،صالات الامتحانات، المبنى الإداري لكلية الزراعة، إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ، استكمال أعمال وتسليم مستشفى الطب البيطرى، إنشاء وتسليم ستشفى وكلية طب الأسنان، استحداث قاعات التدريس وصالات الامتحانات الالكترونية، تطوير مبنى كلية الفنون الجميلة، استكمال وتسليم مستشفى القلب والكبد التخصصى، رفع كفاءة المدن الجامعية، تطوير مسرح كلية الآداب، إنشاء وحدة زرع النخاع بالأورام وغيرها من المنشآت الجامعية.