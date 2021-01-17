أبوظبي تخطط لتحالف ثلاثي لتصدير الهيدروجين كوقود

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الأحد، أن الإمارة توصلت إلى اتفاق لإنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود.يُنتج ما يُسمى بالهيدروجين الأخضر عن طريق تحليل الماء بالكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو يلقى اهتماما متزايدا كوقود للمستقبل من أجل الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.وقال بيان المكتب الإعلامي إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادلة للاستثمار والشركة القابضة، المملوكتين لحكومة الإمارة، قد وقعوا مذكرة تفاهم لإقامة "تحالف أبوظبي للهيدروجين".تستهدف الخطة إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، الذي يُنتج عن طريق الغاز الطبيعي، للتصدير إلى الأسواق الناشئة.