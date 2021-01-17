رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محمد الشريف يفتتح الجمعية العمومية الانتخابية لـ«العربي لبناء الأجسام»

الأحد 17/يناير/2021 - 02:27 م
الاتحاد العربي لبناء
الاتحاد العربي لبناء الأجسام
هبه عويضه
طباعة
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية للدورة ٢٠٢١ ٢٠٢٥، والتي تمتد في الفترة من ١٦ وحتي ١٨ يناير الحالي، بمشاركة ١٥ دولة عربية؛ مصر والسعودية وليبيا وعمان وتونس والسودان واليمن وسوريا والإمارات والأردن وفلسطين والعراق والمغرب وموريتانيا ولبنان.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع أشقائنا العرب علي أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. معربا عن مدى سعادته بتواجده اليوم في افتتاح هذا المحفل العربي الكبير الذي يأتي بمشاركة ١٥ دولة عربية. وأشار إلى أن هذا يعد استكمالا للعرس الرياضي العالمي الذي تستضيفه مصر حاليًا "بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة إلى الدكتور عادل فهيم، على رئاسته الإتحاد العربي لكمال الأجسام للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أن فوز مصر هو بمثابة فوز للدول العربية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة علي تقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الرياضية مشيرًا إلى أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية. كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور عادل فهيم رئيس الإتحاد المصري والعربي لبناء الأجسام، واللواء دكتور أحمد حسام الدين ممثل الإتحادات الرياضية العربية، ومحمد نجيب الأمين العام للإتحاد العربي، ومشاركة الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام لفعاليات الإحتفال من خلال الفيديو كونفرانس.

موضوعات متعلقة

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

السعيد صالح: الرواية في بورسعيد شهدت طفرة على يد 4 أدباء «أنا واحد منهم»

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرف على الجانب النقدي في إبداع يحيى حقي

فتح باب المشاركة في النسخة 8 من «روزنامة للفنون البصرية»