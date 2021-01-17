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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي قرية معدومة الخدمات بالغربية يستغيثون: وقعت من ذاكرة المسؤولين

الأحد 17/يناير/2021 - 02:24 م
قرية منية
قرية منية
أحمد فودة
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استغاث أهالي قرية منية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من عدم وجود خدمات عامة بالقرية.

وقال المهندس مصطفى النحراوي، أحد أبناء القرية إننا ناشدنا المسؤولين مرارا وتكرارا لعدم وجود خدمات عامة بالقرية ونحن في عام 2021، في عصر التكنولوجيا والتطوير الشامل وفي ظل التطوير الذى تشهده الدولة في كافوة المجالات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن قريتنا تعاني من سقوطها من ذاكرة المكسؤولين، وعدم رصف الطرق بها، وعدم وجود مواصلات، ووحدة صحية، ومكتب للبريد، وغاز طبيعي.

وأضاف "النحراوي" قائلا:"أننا تقدمنا مؤخرًا في شهر ديسمبر 2020 بتقديم طلبات بمشاكل القرية للأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالغربية تحت رعاية النائب المحاسب محمد عريبى أمين الحزب بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، وبحضور حسين محمود، مدير مكتب الأمناء المساعدين بالحزب بالغربية ومدير مكتب خدمة المواطنين، وذلك بالتعاون مع مجموعة بالقرية.

وأشار إلى أن قاطني القرية يعانون منذ زمن بعيد من عدم رصف شوارع القرية الرئيسية مما يسبب معاناة شديدة للأهالي خاصة في فصل الشتاء عند تساقط الأمطار، وغرق الشوارع مما يعيق حركة سيارات الإسعاف والحماية المدنية عند حدوث أمر طارئ، كما أن هناك معاناة أخرى للأهالي لعدم وجود طريقة مواصلات بشكل مباشر للتنقل من القرية إلى مدينة كفر الزيات أو مدينة طنطا، وطالب الأهالسي بإنشاء موقف سيارات بالقرية أو عمل خطوط سير للسيارات من القرية إلى مدينتي كفر الزيات وطنطا.

وفى ذات السياق أوضح الأهالي أن هناك العديد من كبار السن يعانون أشد المعاناة لعدم وجود مكتب بريد بالقرية لصرف المعاشات مما يتسبب في إرهاقهم ماديًا وصحيا، لوجود تكدس بمكتب بريد قرية إبيار وطالب الأهالى بإنشاء مكتب بريد للقرية، علمآ بأن هناك مكانا متوفرا لإنشائه لخدمة أهالي القرية والعزب المجاورة، كما لايوجد ماكينات "Atm" لصرف المرتبات والمعاشات رفقًا بالأهالى وكبار السن، كما لا يوجد خدمة الغاز الطبيعي بالقرية، علمآ بأن قرية إبيار المجاورة للقرية سيتم دخول الغاز بها وسيمر خط الغاز بقريتهم.

ومؤخرا تم إطلاق "هاشتاج" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتويتر تحت شعار " #منية إبيار_بلاخدمات" لإنقاذ القرية لعدم وجود خدمات عامة بها، ووناشد الأهالي بالقرية المسؤولين بالنظر لطلبات أهالي القرية، حيث إنها طلبات خدمية تعد من أبسط الحقوق لحياة آدمية في ظل القضاء على العشوائيات وتطويرها.



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