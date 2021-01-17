1071 إصابة و14 وفاة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 1071 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 109 آلاف و88 حالة.وأوضح المركز - وفقًا لما أوردته بوابة (إفريقيا) الليبية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 14 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1665 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 861 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 86 ألفا و125 متعافيًا.