حملات للقضاء على المواقف العشوائية وتحرير 63 مخالفة بمطروح

نظمت إدارة مرور مطروح عددا من الحملات للقضاء على المواقف العشوائية وتيسير حركة المرور مع إزالة أسباب شكوى المواطنين وتضررهم من المواقف العشوائية لسيارات الأجرة خارج المواقف المخصص لها ومنها تمركز سيارات الأجرة بشارع الثانوية.أسفرت الحملة عن ضبط 63 مخالفة والالتزام بتحميل الركاب من الموقف المخصص أمام مديرية الشؤون الصحية بشارع شكرى القواتلى.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للجهود الأمنية المبذولة من مديرية أمن مطروح والأجهزة المعاونة ومنها إدارة مرور مطروح لجهودها المستمرة للقضاء على المواقف العشوائية وتيسير حركة المرور مع استمرار التنسيق والتعاون لتكثيف الجهود الأمنية بالشارع المطروحى لتحقيق الأمن للمواطنين وإعادة الانضباط للشارع المطروحى.