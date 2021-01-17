شوشة: شمال سيناء أقل المحافظات إصابة بكورونا

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مواطنى المحافظة أصبح لديهم التوعية الكاملة بخصوص كورونا واتباع كافة الإجراءات اللازمة لمواجهتها وتنفيذ تعليمات الدولة والجهات المعنية الصادرة بهذا الشأن من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والتطهير والتعقيم فضلا عن أساليب الوقاية الأخرى.وأشار المحافظ إلى أنه بفضل وعى وتعاون المواطنين بدأت معدلات الإصابة والوفاة تقل تدريجيا حتى تنتهى نهائيا نتيجة الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التعليمات.وأكد المحافظ على أن الوضع الحالى في ظل الموجة الثانية لكورونا لا يقلق، فلا تزال الأوضاع آمنة بالمحافظة مثلما كانت في الموجة الثانية، حيث تعتبر معدلات الإصابة والوفيات أقل عن باقى المحافظات، وأنه تم توفير أماكن مناسبة بكل مستشفى لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه فيها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وعادة لا يلجأ إليها إلا عند الشعور بالتعب للحصول على الرعاية والعلاج إلى جانب حالات العزل المنزلى.وأوضح المحافظ، اختيار عدة أماكن ليتم من خلالها توزيع لقاح كورونا على الحالات المستهدفة عن طريق المستشفيات، وأنه تم تجهيز مستشفى العريش العام كمرحلة أولى وتجهيز مستشفيى بئر العبد ونخل لتوزيع اللقاح من خلالهما، حيث يتم تجهيز باقى المستشفيات كمرحلة ثانية بخلاف باقى الأماكن الأخرى المختارة لتوزيع اللقاح بمجرد وصوله إلى المحافظة وفقا لاختيارات سابقة.