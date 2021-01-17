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مينا مسعود: فخور بما صنعه أجدادي المصريين من إعجاز في بناء الإهرامات

الأحد 17/يناير/2021 - 02:20 م
مينا مسعود
مينا مسعود
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أكد النجم المصري العالمي مينا مسعود، بطل فيلم ديزني الشهير علاء الدين، إعجابه الشديد بعظمة بناء الأهرامات، وما صنعه أجداده المصريين من إعجاز هندسي.

جاء ذلك في تعليق نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مصحوبًا بصورة تسجل زيارته إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وأعرب عن سعادته بزيارة الأهرامات، قائلًا: «بالرغم من أن هذه هي ليست المرة الأولى لزيارتها إلا أني ما زالت احتفظ بنفس المشاعر»، مشيرًا إلى أن هذا البناء الضخم ما زال يحتفظ بأسراره ويبقى على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم،.

وأكد حرصه الدائم على زيارة الأهرامات ومشاهدتها في الأفق، مما يعطيه طاقة، داعيًا امتابعيه إلى أن يكتب كل واحد منهم تعليقا عن مغامرة له يحب معايشتها.

وكان النجم مينا مسعود قد زار، الأسبوع الماضي، منطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر، الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.

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